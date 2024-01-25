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وزير فلسطيني: «العدل الدولية» قد تصدر تدابيرا مؤقتة لوقف عدوان إسرائيل على غزة

كتب:

هانى حسن
10:40 ص | الخميس 25 يناير 2024
وزير العدل الفلسطيني

وزير العدل الفلسطيني

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية غدا، تدابيرا مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وعلى إسرائيل احترام والتزام التدابير المؤقتة التي ستصدرها محكمة العدل الدولية.

أضاف «الشلالدة» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مجلس الأمن الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق «فيتو»، ويجب عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.

وتابع وزير العدل الفلسطيني، بأنه من حق جنوب أفريقيا، أن تقدم شكوى لمجلس الأمن تُلزم إسرائيل احترام التدابير المؤقتة حال رفض الاحتلال الالتزام بها.

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بقلم هانى حسن