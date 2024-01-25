إسرائيل تقصف مقرا لـ«أونروا» في غزة.. «أمام العدوان لا حصانة لأحد» (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان أمام العدوان لا حصانة لأحد.. قصف إسرائيلي على مقر للأونروا في غزة وسقوط شهداء».

وذكر التقرير: «أمام العدوان الإسرائيلي لا حصانة لأحد، فالكل في دائرة القتل والاستهداف من جانب الآلة العسكرية الإسرائيلية التي فقدت أهليتها بالكامل فصارت تقتل جنودها».

وأضاف: «في جديد الأمر وإن كان الأمر برمته ليس بجديد، ولكنها مأساة تتكرر في ظل عجز عالمي عن ردع العدوان ليواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ممارسات غابت عنها كل مفردات الإنسانية».

وتابع: «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أعلنت أنّ قصفا إسرائيليا استهدف أحد مواقعها في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص».

وتابع التقرير: «الموقع الأممي المستهدف لم يكن ثكنة عسكرية ولا هو مجمعا تحت الأرض بل واضح للعيان أنّه مركز لإيواء النازحين».