ملياردير أمريكي ينقذ البورصة الإسرائيلية من الانهيار.. اشترى 5% منها

وسط خسائر كبيرة تعيشها إسرائيل على كافة المستويات من بينها الاقتصاد، حاول الملياردير بيل أكمان وزوجته نيري أوكسمان المؤديان لإسرائيل، إخراج تل أبيب من ورطة كبيرة؛ إذ قاما بشراء حصة في بورصة تل أبيب، الأمر الذي صنفته الصحف الإسرائيلية بأنه أبرز الاستثمارات منذ أحداث السابع من أكتوبر.

تفاصيل شراء حصة في بورصة تل أبيب

وبحسب تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية، فإن أكمان وزوجته اشترا 5% من بورصة تل أبيب كجزء من صفقة بيع البورصة حصة تبلغ نسبتها نحو 18.5% لمستثمرين أجانب ومحليين، مقابل بما يقدر بمبلغ 353 مليون شيكل أي 95 مليون دولار، وذلك من أجل جذب الاستثمارات.

وهذا يعني أن الزوجين قد دفعا 25 مليون دولار مقابل حصتهم التي قاموا بشراؤها مؤخرا.

ولكن وفقًا لحسابات وكالة بلومبرج، فقد قدرت قيمة الصفقة بنحو 17.3 مليون دولار، وفي النهاية أصبح أكمان وأوكسمان، ضمن المستثمرين الوحيدين الذي ذكر اسمهما في بيان يوضح تفاصيل عملية البيع.

انخفاض أسهم بورصة تل أبيب

ومنذ بداية أحداث السابع من أكتوبر، قد انخفض سهم شركة بورصة تل أبيب بنسبة قدرت نحو 3%، مما صنف بأنه أداء أضعف مقارنة بنظيراته من شركات البورصات العالمية التي حققت مكاسب وصلت بأكثر من 10% في نفس الفترة؛ لتعد تلك الصفقة أحدث محاولات إسرائيل لإنقاذ اقتصادها من خلال جذب استثمارات جديدة.

ويعد رجل الأعمال الملياردير أكمان، خريج جامعة هارفارد، ومؤسس شركة بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت، ولديه ثروة قدرها 2.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.