أزمة كبيرة في جيش الاحتلال.. سرقة متعلقات شخصية ومعدات من جنود الاحتلال

أزمة جديدة دوت في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عدوانا غاشما على قطاع غزة قبل نحو 110 أيام، حيث اكتشف بعض الجنود سرقة معداتهم وأجهزتهم ومتعلقاتهم الشخصية من الوحدة التي يخدمون بها.

سرقة الأغراض الشخصية لجنود الاحتلال

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، اكتشف جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يخدمون في لواء ناحال، اختفاء العديد من أغراضهم الشخصية ومعدات عسكرية خفيفة من قاعدة تدريب القيادة الجنوبية، بمجمع معسكر تسليم في النقب، بعد عودتهم من إجازتهم.

اقتحام حاوية قبل شهر ونصف

وذكرت الصحيفة، أنّه جرى تخزين كمية كبيرة من المعدات في حاوية كان من المفترض أن تكون مقفلة، وجرى نقلها مع الجنود إلى قاعدة التدريب الجنوبية في الأيام الأولى من الحرب.

وقبل نحو شهر ونصف، تعرف بعض المقاتلين على علامات اقتحام الحاوية وأبلغوا القادة بذلك، لكن يبدو أنّه لم يتم فعل أي شيء، وفي نهاية مهمتهم الرئيسية في العدوان على غزة واقتحام شمال القطاع، خرج المقاتلون الأسبوع الماضي في هدنة لبضعة أيام ووصلوا إلى المنطقة.

واندهش الجنود عندما علموا بأمر السرقة الواسعة النطاق ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم فتح تحقيق جنائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جنود إنّ الكتيبة أخبرتهم أنّهم لن يعيدوا لهم الأموال والأغراض التي سرقوها، وأنّ الأضرار كلها على الجنود، ولم يفتحوا حتى تحقيقا من قبل وزارة الدفاع.

وبحسب شهادة الجنود، فإنّ الحادث شمل سُرقت أجهزة لاسلكي شخصية، واضطروا إلى شراء أجهزة راديو مدنية بديلة من متاجر خاصة.