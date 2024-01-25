«المحامين الدولية» بهولندا: نتابع انتهاكات الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في غزة

أكدت لجنة المحامين الدولية في هولندا، تواصلهم مع مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية بشأن ملف فلسطين.

وأضافت اللجنة في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المسار القضائي يشمل مراحل عدة تتضمن تقديم 25 فصلا من الأدلة والوثائق المرتبطة بما يجري في غزة.

وتابع: «نعمل على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة وخصصنا فصلا بشأن المعتقلين»، مشيرا إلى أنّ ملف الأسرى أحد العناصر الأساسية في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.