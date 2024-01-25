«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي لم يترك مكانا في غزة إلا واستهدفه

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تترك مكانا في قطاع غزة إلا واستهدفته، سواء بالطائرات الحربية الإسرائيلية عبر الصواريخ التي تلقيها تلك الطائرات أو البوارج الإسرائيلية على شاطئ بحر غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية خلال رسالة على الهواء، أنَّ رفح كانت ضمن دائرة الأهداف في هذه الليلة، إذ استهدفت منزلا مكونا من عدة طوابق مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر بإصابات بالغة الخطورة.

خان يونس مسرح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وتابع أنَ مدينة خان يونس هي مسرح لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، حيث تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف عدد من المنازل في محيط مجمع ناصر الطبي، الذي أعلنت إدارته أنه يعمل بنسبة 10% فقط من طاقته لعدم مقدرته على تلبية احتياجات الجميع.