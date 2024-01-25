«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل جمدت لجان التحقيق في «طوفان الأقصى» لانشغالها بحرب غزة

تحدثت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، عن قرار رئيس الأركان الإسرائيلي تجميد لجان التحقيق بشأن الإخفاق في أحداث السابع من أكتوبر، موضحةً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشغل بالعمليات على أرض الواقع، والوقت غير مناسب للحديث عن تشكيل لجان للمراقبة أو للتحقيق مع ضباط كبار أو مسؤولين عسكريين.

وأضافت خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ البعض يرى أن هناك تهربا من المسؤولية السياسية والعسكرية، وأن كل جهة تحاول إلقاء ظلال هذا الإخفاق على الجهة الأخرى، لذلك كان هناك دعم لتشكيل هذه اللجنة.

وتابعت أنّ جيش الاحتلال يرى أنه كان هناك ايعازات للمستوى السياسي أن حماس قد تشن هجوما مشابها لما حدث في السابع من أكتوبر، ولكن المستوى السياسي تغاضى عنها.