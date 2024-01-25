حياة كريمة: الانتهاء من 22 مشروعا خدميا في قرية العباسية بأسوان

تواصل وحدة حياة كريمة في أسوان، جهودها في تنفيذ 38 مشروعًا ضمن المبادرة التي يستفيد منها أكثر من 55 ألف مواطن، في 15 من القرى والنجوع والعزب.

أكدت وحدة حياة كريمة في أسوان، في بيان، الانتهاء من 22 مشروعًا داخل قرية العباسية، بمركز كوم أمبو، بنسبة 100%، وقد بدأ التشغيل التجريبي لهذه المشروعات، ما يعزز تحقيق الإنجازات المستمرة التي تقوم بها المبادرة.

إنشاء 8 مدارس في قرى كوم أمبو

ونفذت وحدة حياة كريمة جولة تفقدية للمشروعات المتمثلة في المرافق والمراكز الخدمية والزراعية، إضافة إلى وحدة للإسعاف ومركزين للشباب، إذ شهدت إنشاء 8 مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وتبطين ترعتين، وإنشاء مكتب بريد، وما زالت الأعمال قيد التنفيذ في المشروعات الأخرى.