مدينة إدفو تنظم مسابقة لأجمل حنطور وحصان في أسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، مسابقة بين أصحاب الحناطير العاملة في صناعة السياحة، بهدف تحسين مظهرها والظهور بشكل مشرف ولائق أمام زوار محافظة أسوان.

توزيع جوائز على الفائزين

وأكدت الوحدة المحلية في بيان اليوم، أن تنظيم المسابقة جاء بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الخيول بهدف اختيار أجمل وأفضل 25 عربة حنطور وحصان، حيث يحصل الفائزين على جوائز وشهادات تقدير وكؤوس.

الوحدة المحلية لمركز ادفو تنفذ حملات إزالة جديدة

من جهة أخرى نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة كمال حلمي حملات لإزالة لـ 4 حالات تعدٍ على أراضي وأملاك الدولة بمساحة 1600 متر مربع، في عدد من القرى واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة المعنية بشكل مكثف في الفترة الصباحية والمسائية، داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن.

وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الشكل الجمالي والحضاري المطلوب أمام المواطنين، من خلال إزالة التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة.

وبالمثل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى حملة مكبرة لإزالة تعدي على أرض أملاك الدولة بمساحة 350 مترا مربعا في قرية إقليت.