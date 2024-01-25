«الخزانة الأمريكية»: عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب ضد 4 يمنيين كتب: يارا أشرف 04:18 م | الخميس 25 يناير 2024 صورة أرشيفية أفادت الخزانة الأمريكية، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب ضد 4 يمنيين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بخفض الفائدة وفد مصري يبحث مع وزيرة الخزانة الأمريكية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد دعم بلادها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بخفض الفائدة الخزانة الأمريكية القاهرة الإخبارية مكافحة الإرهاب الإرهاب بقلم يارا أشرف