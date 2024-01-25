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«الخزانة الأمريكية»: عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب ضد 4 يمنيين

كتب:

يارا أشرف
04:18 م | الخميس 25 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت الخزانة الأمريكية، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب ضد 4 يمنيين.

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