تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بخفض الفائدة

انخفضت غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بقيادة السندات قصيرة الأجل، إذ رفع المتداولون تسعيرهم لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم بشكل مفاجئ.

وباستثناء عوائد السندات لأجل 30 عامًا، تراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، حيث وصلت عوائد السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية شهر مايو، وذلك بعدما أصبح من المرجح حدوث سيناريو «الهبوط السلس» للاقتصاد، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك

الدافع الرئيسي لتحركات العوائد

وكانت البيانات الصادرة هي الدافع الرئيسي لتحركات العوائد، حيث أظهرت البيانات العديد من المفاجأت، مثل تحسن معنويات الأسواق، وزيادة عدد الطلبيات الجديدة، وارتفاع بيانات قطاع الإسكان بشكل مفاجئ، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مطالبات البطالة وانخفض معدل التضخم بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تسليط الضوء على صلابة الاقتصاد، وعلى تراجع ضغوط الأسعار تدريجيًا إلى مستوى يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

تيسير السياسة النقدية

وعلى مدار الأسبوع، قدم العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات متباينة، إلا أن المتداولين كانوا أكثر تفاعلًا مع التصريحات التي تميل تجاه تيسير السياسة النقدية، خاصة تصريحات باركين يوم الثلاثاء، والتي أشار فيها إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ خطوة إذا تراجع التضخم. ونتيجًة لذلك، سعرت الأسواق خفض سعر الفائدة بشكل كامل خلال 2024، مما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين - والأكثر تأثرًا بالفائدة – إلى التراجع بشكل حاد.