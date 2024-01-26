هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

يحرص المسلمون على الإكثار من الطاعات يوم الجمعة من كل أسبوع، فهو يوم مبارك ويجتهد المواطنون بالعبادات والطاعات فيه، والإكثار من الدعاء، ويتزامن الجمعة الجارية من أيام البيض، إذ يحرص المسلمون على الصيام خلال هذه الأيام طمعا في مغفرة الله، لكن البعض يبدأ الصيام يوم الخميس وهو أول أيام البيض، أو الجمعة، وسط تساؤلات هل يجوز صيام يوم الجمعة؟، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء.

هل يجوز صيام يوم الجمعة

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أجاب عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء على تساؤل هل يجوز صيام يوم الجمعة أم لا، قائلا إن صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية في معتمد المذهب- والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة.

واستكمل مفتي الجمهورية، في الإجابة على هل يجوز صيام يوم الجمعة إن الإمام الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي قال في «مراقي الفلاح» «ص: 237، ط. المكتبة العصرية»: وكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك اليوم عادته؛ لفوات علة الكراهة بصوم معتادة».

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في «حاشيته على الدر المختار»، في خصوص كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم قوله ويكره إفراده بالصوم هو المٌعتمد وقد أمر به أولًا ثم نهى عنه.

صيام يوم الجمعة

واستشهد مفتي الجمهورية، في إجابته على هل يجوز صيام يوم الجمعة، بما ذكره الفقهاء من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ فذلك لِما وٌرد في السنة النبوية المٌطهرة من النهي عن ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» متفقٌ عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سُئل: عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؛ فقال: «نَعَم»، متفق عليه.

أما الإمام النووي قال في «شرح صحيح مسلم» «8/ 19، ط. دار إحياء التراث»: في هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي، وموافقيهم أنه يُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وَصَله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا فوافق يوم الجمعة لم يكره، ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.