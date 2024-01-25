كيف سلط معرض القاهرة الدولي للكتاب الضوء على الذكاء الاصطناعي؟.. خبير يوضح

قال المهندس زياد عبدالتواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، ونائب مقرر الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ55 لديه اتجاهات تشير للذكاء الاصطناعي، أولهم أن هناك مجموعة كبيرة للكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتطور الأخير الحادث في الذكاء الاصطناعي في الفترة القليلة السابقة منذ صدور تطبيق ChatGPT.

هناك عدد من الرويات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي

وأضاف «خبير التحول الرقمي» خلال برنامج «مطروح للنقاش» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» الذي تقدمه مارينا المصري، أن هناك عدد من الرويات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بالكلية أو قام المؤلفون بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابة الرويات، لافتًا إلى أن المعرض يتحدث عنه في بالذكاء الاصطناعي هو وجود ما يسمى مؤتمر اليوم الواحد وخصص أحد أيام المؤتمر للحديث عن بالذكاء الاصطناعي.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وأشار «خبير التحول الرقمي» إلى أن المؤتمر يتحدث أيضا عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي وقضية النشر، والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، موضحًا أن العام الماضي لم يكن هناك وقتًا كافيًا للحديث عن الذكاء الاصطناعي لأنه لم يكن هناك كتب صادرة.