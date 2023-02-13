خبير تكنولوجي: تجربة مصر في التحول الرقمي قوية وملهمة

قال المهندس انطونيوس ميخائيل رئيس لجنة التكنولوجيا بمجلس التدريب والتعلم، إن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي هذا العام مهمة جدًا كونها القمة العاشرة، ولأول مرة يتم دعوة مصر كضيف شرف لهذا المؤتمر، والمحاور قوية للغاية، مؤكدًا أن تجربة مصر في الرقمنة والتحول الرقمي تجربة قوية وملهمة، فرغم التأخر في البدء إلا أن مصر اتخذت خطوات سريعة للمضي قدمًا في هذا الملف.

مصر تعمل على استخدام أحدث التكنولوجيات

وأضاف ميخائيل في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن مصر تعمل على استخدام أحدث التكنولوجيات الموجودة بالتزامن مع التحول الرقمي، كما تعمل على الاستثمار بمجال التكنولوجيا، إذ تقوم الآن بتصدير خدمة الإنترنت لدول مختلفة، مشيدًا بالمورد البشرية المصرية الخاص بتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد البلد الثاني في العالم بعد الهند في تصدير العقول البشرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، حتى عندما عمدت بعض الدول إلى توطين الوظائف احتفظت بالكوادر المصرية في المناصب القيادية بمجال تكنولوجيا المعلومات.