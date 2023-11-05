خبير: التحول الرقمي يساهم في سهولة تسلسل أي عملية مالية

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن التعاون والاتفاق الذي جرى أمس مع وزارة الاتصالات من أجل التحول الرقمي لكل الشركات القابضة والتابعة لوزراة قطاع الأعمال العام، يعود بالنفع على تلك الشركات والمجتمع المصري ككل، من خلال تسهيل الأعمال التي تقوم داخل الشركات وتنفيذها بكل سهولة، كما يساهم التحول الرقمي في سهولة تسلسل أي عملية.

الآثار الإيجابية للتحول الرقمي لشركات قطاع الأعمال

وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل في بيئة المال والأعمال تتطلب تخطيطا للعمل بشكل جيد والتسويق المدروس والجيد للمنتج أو الصناعة الخاصة بالشركة، مما يؤدي إلى تميز العمل بالإنسيابية، كما يساعد التحول الرقمي في إنشاء نظام معين يربط الشركة ببعضها، مما يساعد على عمل حوكمة للهيكل الإداري الخاص بالشركة وإتاحة التوظيف داخليا عن طريق ذلك النظام الرقمي.

أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شركات قطاع الأعمال العام سوف تعتمد على التكنولوجيا الحديثة خلال الفترة المقبلة، فيما يساهم التحول الرقمي في الاعتماد أيضا شبكة المعلومات الدولية بشكل كبير، مما يمكن كل الشركات من إحداث تنمية تكنولوجية تتواكب مع التطورات الحديثة في المجتمع الدولي.