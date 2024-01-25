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أوقاف أسوان: انطلاق ملتقى الفكر الرمضاني 2024

كتب:

أحمد الأمير
08:09 م | الخميس 25 يناير 2024
مديرية أوقاف أسوان

مديرية أوقاف أسوان

أعلن الشيخ حنفي محمود دياب، مدير مديرية أوقاف أسوان، عن انتهاء المديرية من الاستعدادات لملتقى الفكر الرمضاني لعام 2024، في إطار جهود وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك وتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية والعلمية.

وأكد مدير مديرية الأوقاف بأسوان، أن ملتقى الفكر الرمضاني سيعقد يوميًا بعد صلاة التراويح في مسجد المطار بمدينة أسوان، ويشهد الملتقى إلقاء محاضرات من قبل نخبة من كبار العلماء من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأضاف، أن هذه الاستعدادات تهدف في المقام الأول إلى توفير بيئة مناسبة للناس للاستمتاع بفضائل شهر رمضان، وتعزيز فهمهم للقيم الدينية والثقافة الإسلامية.

الأوقاف تطلق مجموعة من القوافل الدعوية 

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الأوقاف 10 قوافل دعوية كبرى تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاطات التثقيفية للأطفال.

الأوقاف تواجه خطر الإدمان 

وفي إطار الجهود المبذولة من الدولة، أطلقت وزارة الأوقاف حملة لمجابهة تعاطي المخدرات، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة في بيان على أهمية حفظ العقل، مؤكدا أن التعاطي والاتجار في المخدرات تعد من أخطر الجرائم وتشكل خطرًا على البشرية بأكملها. 

وأكد أيضًا، أن مكافحة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات واجب شرعي ووطني، وأنه يجب حماية المجتمع وخاصة الشباب من هذا الوباء الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أهمية زيادة التوعية ومتابعة الأسر وتطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة، للتصدي لأي شخص يهدد أمن المجتمع أو يؤثر على عقول الشباب وأبناء المجتمع.

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