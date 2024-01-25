مصر تنوع مصادر الطاقة «نظيفة ومتجددة»

بعد نجاح مصر فى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى قدرة توليد الكهرباء إلى نحو 20% عام 2022، تسعى الدولة للوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 24% بحلول 2030، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافـة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسـية المركزة.

ومع احتفاء العالم باليوم الدولى للطاقة النظيفة، اليوم، الموافق 26 يناير، ليكون بمثابة دعوة لإذكاء وعى الناس وحشدهم للعمل للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على الناس والكوكب، تقوم الدولة بتنويع مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما المتجددة والنظيفة من الرياح والشمس، ما يؤهلها لتكون أكبر منتجى الطاقة النظيفة فى المنطقة، وهو ما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة.

ويؤكد خبراء أن التنمية الاقتصادية فى مصر تعتمد على قطاع الطاقة، الذى يمثل 13٫1% من الناتج الإجمالى، وهو الرقم المرشح للزيادة مع توجه الدولة للمزيد من التوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.