انطلاق برنامج تدريب طلاب «الزراعة المطرية» بمركز التنمية المستدامة في مطروح

أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، عن تنظيم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح برامج تدريبية عملية لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمدينة مرسى مطروح، بهدف تأهيل الطلاب وتمكينهم من دخول سوق العمل في مجال الزراعة المطرية.

الزراعة على الأمطار

وقال مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم، إن التدريبات تعمل على تعريف الطلاب بأساليب المناهج العلمية والعملية المتعلقة بمجال الزراعة على الأمطار، يقوم المركز بتدريب الطلاب على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يدرسونها نظريًا خلال العام الدراسي.

الصوب الزراعية في مطروح

وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن البرامج تتضمن تنفيذ تدريب عملي على تركيب الصوب الزراعية، حيث يجري تنفيذ التدريب على مدار يومين في الأسبوع، بهدف تحسين مستوى الصوب الزراعية في مدرسة الزراعة المطرية وتعزيز إنتاجيتها، ويتم العمل في تعاون وثيق مع مديرية التربية والتعليم، بهدف تعزيز جميع البرامج التعليمية المتعلقة بتحسين كفاءة الطلاب في هذا المجال، وتهدف هذه الجهود إلى تخريج متخصصين واعدين في مجال الزراعة المطرية من أول مدرسة متخصصة في هذا المجال في مصر.

التدريبات في البحوث التطبيقية

وأوضح أن التدريبات في منطقة البحوث التطبيقية بالقصر، وتحت إشراف الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلي عبد الحاكم، مدير مركز التدريب، وسهير ممدوح، مديرة مدرسة الزراعة المطرية بمطروح والفريق الفني المتخصص بمركز البحوث التطبيقية.