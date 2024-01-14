تدريب الإحصائيين الأفارقة على آلية رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

ينظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية البرنامج التدريبي «آلية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر»، خلال الفترة من 14-18 يناير 2024 لـ20 مشاركًا من 12 دولة أفريقية.

ويهدف البرنامج التدريبي، إلى بناء قدرات العاملين في الأجهزة الإحصائية الأفريقية على منهجية قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأفضل الممارسات الحالية بشأن إعداد التقارير وتحديث المؤشرات بصورة دورية.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار أسبوع بواقع 20 ساعة تدريبية، إذ سيتم تدريب المشاركين على كيفية حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكيفية اعداد التقارير الدورية للرصد والمتابعة.

طرق حساب مؤشرات التنمية المستدامة ضمن البرنامج التدريبي

يتضمن البرنامج التدريبي التدريب طرق حساب مؤشرات التنمية المستدامة استناداً إلى المنهجيات الدولية، كذلك يتضمن التدريب طرق اعداد ونشر التقارير الإحصائية المتعلقة برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك آلية نشر البيانات على المنصات الدولية والمحلية.

متدربون من 12 دولة

يتولى التدريب متخصصون من الجهاز في مجال رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ومن المنتظر أن يتمّ تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، على أن تكون الدول المشاركة هي: «الجابون، كوت ديفوار، الكاميرون، مدغشقر، توجو، بوركينا فاسو، تشاد، جنوب السودان، غينيا، سيراليون، ناميبيا، جزر القمر».