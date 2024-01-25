«القاهرة الإخبارية» تبث تقريرا حول معرض الكتاب: فضاء يملؤه الفكر وتتطاير فيه الكلمات

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «فضاء يملؤه الفكر وتتطاير فيه الكلمات.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب».

وذكر التقرير: «عندما تسير بين أروقته تشعر وكأنك تسير في فضاء يملؤه الفكر وتتطاير فيه الكلمات، ستلمس بين صفحات الكتاب المترصع على رفوفه لحظات التأمل وساعات الجهد الطويلة التي عاشها كل كاتب وضع اسمه على كتابه».

الحدث الذي ينتظره الآلاف كل عام

ويمثل معرض القاهرة الدولي للكتاب البوابة الرسمية للثقافة المصرية، هو الحدث الذي ينتظره الآلاف كل عام، وفي السنة الحالية 2024 تأتي نسخته الخامسة والخمسون ليواصل إمداد جذور التواصل الثقافي بين مصر وسبعين دولة ويفتح قاعاته لاستقبال أعمال 1200 ناشر و5250 عارضا.

شخصية المعرض هي عالم المصريات الكبير سليم حسن الذي لم يقدم لمصر فقط اكتشافات أثرية، ولكنه أيضا قام بتأليف أهم الموسوعات المصرية، وهي موسوعة مصر القديمة في 16 جزءًا.