قرينة ولي عهد النرويج تزور معرض الكتاب: سعيدة باختيار بلادي ضيف شرف

زارت الأميرة ميت ماريت قرينة ولي عهد النرويج، معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي بدأت فعالياته اليوم، إذ نظم المعرض ندوة لها بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك بمناسبة حلول النرويج ضيف معرض الكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب

وعبرت الأميرة ميت ماريت زوجة ولي عهد النرويج عن سعادتها بمشاركة بلدها كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبدأت حديثها باقتباس من كلمات الأديب العالمي نجيب محفوظ، والتي قالها في كلمته بعد فوزه بجائزة نوبل «أنا ابن حضارتين المصرية والإسلامية».

وعبرت عن إعجابها بالثقافة المصرية، قائلة إن مدى ثقافة الإنسان المصري غير عادية، حيث ينتمي إلى الحضارة التي لا تزال مساهماتها حاضرة في العلوم والفنون وأشارت إلى مجال الرياضة، وكما نعلم أن محمد صلاح لاعب مصر مفعم بالحماسة.

ماريت: الثقافة تخلق نوعا من التواصل بين الشعوب

وأكدت أن الثقافة تخلق نوعا من التواصل بين الشعوب واستعرضت ملامح الحياة الثقافية في النرويج، لافتة إلى مشاعر الحزن التي تحسها خلال متابعة الأوضاع بالقرب من مصر، «أشعر بحزن عميق لفقدان أرواح بريئة بالقرب من مصر».

وتحدثت الأميرة عن ملامح مشاركة النرويج، والذي يأتي بمشاركة العديد من المبدعين ليروى الكتاب قصصا مهمة وجذابة حول حرية التعبير، قائلة:«أعتقد أننا بحاجة إلى مترجمين بين الثقافتين، وقد أعجبت إلى الآن بالأعمال التي ترجمتها ونحن بحاجة إلى ترجمات مزيد من الكتاب العرب، وأطمح إلى زيادة التبادل بين الأدب النرويجي والعربي للتعرف على الرؤى واللغات والآداب الأخرى وبرنامجنا يسلط الضوء على المؤلفين الشباب».