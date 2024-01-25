نيفين الكيلاني عن اختيار النرويج ضيف شرف معرض الكتاب: انفتاح على ثقافة جديدة

أجابت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على سؤال الإعلامي محمد مصطفي شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، حول سبب اختيار النرويج ضيف شرف مهرجان القاهرة الدولي للكتاب.

التواصل مع الثقافات كافة

وقالت وزارة الثقافة، «إحنا حريصين على التواصل مع كافة الثقافات المختلفة في العالم كله، ودائمًا ما يكون الاتجاه نحو أوروبا، وحوض البحر المتوسط، ولكن ثقافة الدول الإسكندنافية غير مألوفة لدينا في الأوساط الثقافية العربية، فهو انفتاح جديد على ثقافة جديدة».

وأضافت: «درسنا في الماضي المسرح النرويجي، وعندهم هنريك أبسن، وهو من أشهر كتاب المسرح في العالم الى جانب أن آخر جائزة نوبل في الأدب كانت لكاتب نرويجي، وكان من حق الوسط الثقافي، وواجب على وزارة الثقافة أن تعرف الناس بآخر من حصل على جائزة نوبل، فكانت اختيار النرويج بسبب الأسباب دي، وسيكون هناك عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية، ودول النرويج حريصة كل الحرص على الانفتاح على الثقافة المصرية».

وتابعت: «سمو الأميرة زوجة ولي عهد النرويج موجودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجرى افتتاح الجناح النرويجي وعقد مؤتمر صحفي، بالإضافة إلى ندوة مع كاتب نرويجي، وهي سفيرة الأدب النرويجي».

قنوات للتواصل من خلال الترجمة

وأكملت: «لدي حرص على التعرف على كل ما هو موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمصر، وحريصة على وجود قنوات للتواصل من خلال الترجمة من العربية للنرويجية والعكس، وأن يكون هناك تواصل فني وثقافي بين مصر والنرويج، وأن تكون البداية من المعرض».