وزير الإعلام العماني السابق من معرض الكتاب: مصر وعُمان تشتركان في العمق الثقافي والحضاري

قال الدكتور عبدالمنعم الحسيني، وزير الإعلام العماني السابق، إنه بالنسبة لسلطنة عمان وعمقها الحضاري والتاريخي، واهتمامها بالجانب الثقافي، وتعاونها الدائم مع دول الوطن العربي والعالم، وبالأخص مصر العظيمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في تغطية خاصة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلًا: «هذا العمق الثقافي وهذه التجربة الثقافية المشتركة التي نعتز دائمًا بها، نعتقد أن هناك الكثير من المشترك بيننا في هذا العمق الحضاري والتاريخي».

سلطنة عمان

وتابع: «ربما قبل أن نسرد واحد من الاهتمامات الثقافية، قبل أيام تم وضع حجر الأساس للمجمع الثقافي في سلطنة عمان، وهذا المجمع سيضم المكتبة الوطنية والمسرح الوطني، ومكتبة الطفل، وهيئة الوثائق، ونعتقد أنه سيكون رافد عظيم للثقافة ليس فقط على مستوى عمان، ولكن على مستوى الوطن العربي والعالم».

وأكمل: «الثقافة هي العامل الإنساني الذي يقربنا من بعض في هذه الأوجاع العربية والعالمية، لا نملك إلا أن نرجع إلى الثقافة، وأن نرجع إلى عمقنا الحضاري والتاريخي والإنساني، الذي أعتقد على الصعيد الشخصي أننا ابتعدنا عنه قليلًا».