فعاليات «القومي لثقافة الطفل» بأول أيام معرض الكتاب.. تكريم مسيرة شوقي حجاب

شارك المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بتقديم برنامجه في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ55، اليوم الخميس، في جناح الطفل.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة منها:

- حفل توقيع كتاب «آدم وأجنحة العصفور» تأليف الكاتب محمد الفقي، ورسوم الفنان محسن عبد الحفيظ.

معرض كتاب الطفل يحتفي بالشاعر شوقي حجاب

- برنامج «حكايات الانتصار» مع الكاتب أحمد قرني، الكاتب أحمد طوسون.

- لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

- قصة «وكانت حبيبة» تأليف المبدعة الصغيرة ساندرا إيميل، ورسوم المبدع الصغير بلال أحمد، أدار اللقاء الكاتبة صفاء عبد المنعم.

- لقاء مع رئيس تحرير مجلة «سمير» الدكتورة شهيرة خليل، أعقبه لقاء عن «الثقافة الرقمية للأطفال» مقدم من وزارة الاتصالات.

- تكريم مسيرة الكاتب شوقي حجاب مع نهلة ياسين والشاعر عبده الزراع.

- ورشة «حكي» بعنوان «حكايات من بلادي» مع الباحث حسن الحلوجي بالإضافة لمجموعة من الورش الفنية منها ورشة «مجسمات ورقية»، «تشكيل بالورق»، «إعادة تدوير»، وتم عمل أشكال فنية بنوا البلح، «إكسسوارات».

وعلى المسرح الخارجي بلازا 1 قدم كورال «سلام» بقيادة المايسترو وائل عوض عرضا فنيا إذ تغنى بمجموعة من الأغنيات الوطنية من إنتاج المركز، ومحموعة من الأغاني الفلكلورية.

وعلى مسرح بلازا 2 تم تقديم عرض فني «عرائس الماريونيت» مع الفنان خالد الخريبي.