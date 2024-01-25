أسعار تذاكر دخول معرض الكتاب 2024 وخطوات حجزها إلكترونيا

انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 أمس الأربعاء الذي وافق 24 يناير الجاري، على أن يستمر حتى 6 فبراير المقبل، ويهتم العديد من الراغبين في الذهاب والتوجه لمعرض الكتاب بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة به، فضلا عن أسعار تذاكر دخول معرض الكتاب 2024.

وحددت وزارة الثقافة كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض، كما وفرت محافظة القاهرة عدد من خطوط اتوبيسات النقل التي تحمل لافتة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر دخول معرض الكتاب 2024، والتي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر دخول معرض الكتاب 2024

وحددت الهيئة العامة للكتاب أسعار تذاكر دخول معرض الكتاب 2024، والتي تم تحديدها بقيمة 5 جنيهات فقط لكافة الفئات، والتي يمكن شراءها من شباك تذاكر المعرض عند التوجه، كما يمكن حجزها إلكترونيا.

خطوات حجز تذاكر دخول معرض الكتاب 2024

- يقوم الراغب في حجز تذاكر معرض الكتاب بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمعرض من هنــــــــــــــــــــا.

- ثم يتمّ الضغط على أيقونة شراء التذكرة الموجودة أعلى يمين الصفحة الرئيسية.

- ثم يتم تسجيل الدخول برقم الهاتف المحمول الخاص بالراغب في شراء تذكرة، ثم يتم الضغط على المتابعة لشراء تذكرة، ثم يتم تحديد العدد الذي يرغب المواطن في شراءه من التذاكر.

- ثم يقوم بالضغط على «اختر وسيلة الدفع»، ليتم اختيار الطريقة التي يتم الدفع بها بين «بطاقة الائتمان، ميزة مصاريف الخدمة، الطرق الأخرى»، ثم يتم الضغط على الدفع.