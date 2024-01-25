الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من الجوعى أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، إن الوضع في غزة تدهور، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة تكفي 8% فقط من احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»، عبر قناة «dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من الجوعى أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية، وأن سكان غزة بالكامل في مجاعة حقيقية والصورة خير دليل، موضحًا أنه إذا لم يمت الفلسطينيون من القصف الإسرائيلي فسيموتون من الجوع والأوبئة.

وأشار المتحدث باسم الأونروا إلى أن هناك مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الأسر الفلسطينية أثناء انتظارها المساعدات الانسانية في غزة، موضحَا أننا دائما نصرخ بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، فإنه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار في هذا الحصار ومنع كل شيء، ولا يوجد أسواق تجارية في غزة حتى الآن.