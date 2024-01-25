تصعيد خطير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة يهدد باتساع الخلافات مع أمريكا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بداية العمل على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، حيث يقوم خلال الوقت الحالي بهدم المباني القريبة من الحدود، على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية ضد أي محاولات لتقليص مساحة أراضي قطاع غزة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة الأمريكية، قال شخص مطلع على الأمر إن الهدف هو الحفاظ على هذه المنطقة نظيفة تمامًا من أي عناصر للفصائل الفلسطينية، أو بنية تحتية، أو قاذفات صواريخ، أو قذائف هاون.

ويعد إنشاء منطقة عازلة أحد أهم نقاط الخلاف بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث أكدت واشنطن مرارًا وتكرارًا معارضتها أي تحركات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تؤدي لتقليص مساحة قطاع غزة.

جون كيربي: لا نريد أن نرى تقليص لمساحة غزة

وفي تصريحات سابقة، قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي: «لا نريد أن نرى تقليص لمساحة غزة بأي شكل من الأشكال»، لكن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد أنه رغم معارضة واشنطن التعدي على أرض غزة، إلا أنه يمكن أن يكون هناك مجال لترتيبات انتقالية، دون الإشارة إلى معنى حديثه.

مقتل 21 جنديا من جيش الاحتلال بقذائف الفصائل الفلسطينية

وبغرض فرض المنطقة العازلة في قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير عشرات المباني على طول الحدود بين القطاع الفلسطيني والأراضي المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وشهد يوم الاثنين الماضي، مقتل 21 جنديًا بجيش الاحتلال، عندما انفجرت الألغام التي زرعوها في مبنيين على بعد 600 متر من الحدود، بقذائف صاروخية أطلقتها الفصائل الفلسطينية في وسط قطاع غزة.