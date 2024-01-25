متخصص بالشأن الإيراني: الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام طهران «غير واردة»

قلل الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية المتخصص في الشؤون الإيرانية، من احتمالات نشوب صراع مسلح بين الاحتلال الإسرائيلي ونظام طهران، وقال إن الحرب الإسرائيلية الإيرانية المحتملة، تُعد «غير واردة» في السياسة الدولية.

وأوضح الخبير في الشأن الإيراني أن أي حرب بين إسرائيل وإيران لن تكون حرباً إقليمية، وإنما ستكون حرباً عالمية، وذلك لأن إسرائيل مدعومة بشكل مباشر من قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إيران مدعومة هي الأخرى بقوى دولية، وفقًا لاتفاقات دفاعية مع روسيا والصين.

وأكد «أبو النور»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، مساء اليوم الخميس، أن اتفاقيات إيران مع روسيا معقدة، ولها اتفاقيات استراتيجية مع الصين فيما يتعلق بالدفاع المشترك وتبادل التسليح والخبرات.

وأضاف أن إيران تدرك مغزى الخطوة الأمريكية بإرسال طائرات إلى لإسرائيل، كما تدرك أن أي حرب محتملة مع إسرائيل لن تكون مجرد حرب إقليمية، بل ستتدخل فيها دول أخرى، مما يجعلها حرباً عالمية.

واستكمل أن إيران تحرص على عدم توريط نفسها كقوة إقليمية، مع قوة عالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن إيران لن تدخل أي حرب مع إسرائيل، ما لم تنسق أولاً مع روسيا والصين، وأضاف أن إيران لديها استراتيجية تتبعها مع الإقليم، تقوم على أساس أن تتولى طهران التفاوض نيابة عن بعض الجماعات الموالية لها في دول الإقليم، بينما تتولى تلك الجماعات القتال والحرب بالنيابة عن إيران.