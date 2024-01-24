خبير استراتيجي: توجد حرب غير مباشرة بين إيران وأمريكا على أرض العراق

قال الدكتور علاء النشوع الخبير الاستراتيجي إنَّ هناك تغيرات كثيرة في الموقف الأمريكية من خلال الاستراتيجيات التي تتخذ بسبب ضرب القواعد وكذلك الفصال المرتبطة بإيران.

العراق يخوض حربا

وأضاف «النشوع»، خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية أنَّ العراق يخوض حربا غير مباشرة على أرضه طرفاها إيران والولايات المتحدة على الأراضي العراقية، موضحا أن هدف هذه الحرب دفع القتال عن جغرافية إيران السياسية والعسكرية، مؤكّدا أنَّ الأمريكيين هم محددي الأهداف بشكل كامل ولهم معلومات كاملة ومفصلة عن كل فصيل مرتبط بإيران على الأراضي العراقية.

الأمريكيون لديهم علم

وأكّد أنَّ ضربة أمس تدل على أن الأمريكيين لديهم علم بمن قام بضرب القواعد العسكرية في العراق وسوريا والفصال المسؤولة عنها، موضحة أن اتساع نطاق الضربات سيكون بيد الأمريكان ومحصورا بيدهم.