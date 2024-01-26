يتميز مولود برج الأسد بالشجاعة ويتمتع بشخصية قيادية مميزة، ويحرص على إتقان عمله وهو واثق من نفسه لدرجة الغرور والأنانية ويحرص على التواجد طوال الوقت بدائرة الضوء، ويتفاخر بممتلكاته.

ومن مشاهير برج الأسد فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد أن تحاول تطور من نفسك حتى تواكب مع ما يحدث في العمل، وعليك الإنصات جيدًا للنصائح حتى تتجنب ارتكاب المزيد من الأخطاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك، أن تساعد شريك حياتك على تجاوز المشاكل التي يمر بها، ولا تذكره طوال الوقت بأخطائه حتى يتخطى هذه المرحلة بسلام.