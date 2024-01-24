يتميز مولود برج الأسد بشخصية اجتماعية مرحة، وهو قيادى مميز، يحرص على إتقان عمله وواثق من نفسه، لكنه مفرط في تناول الطعام، وحرصه على شراء أشياء باهظة الثمن، والتواجد طوال الوقت في دائرة الضوء.

ومن مشاهير برج الأسد فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 24-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا تتهرب من مسئولياتك، واحرص على إتقان عملك وابتكر أفكار جديدة ومختلفة تساعدك على منافسة من حولك دائماً.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا برج الأسد أن تجلس مع شريك حياتك لفترة من الوقت، وانصت له حتى تقوى علاقتك به وتشعر معه بالونس والألفة التى تحتاج إليها حتى تشعر بالسعادة.