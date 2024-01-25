محام دولي: الجنائية الدولية توثق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وجرائم الاحتلال

قال الدكتور عبدالمجيد المراغي، عضو لجنة المحامين الدوليين، إنهم يتوقعون صدور قرار من العدل الدولية غدا بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات، مشيرًا إلى أننا قدمنا لمحكمة العدل الدولية كل الأدلة والوثائق التي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح المراغي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فريق من الجنائية الدولية يجري تحقيقات بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وأشار إلى أن أهالي الضحايا الفلسطينيين وثقوا شهاداتهم بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال، موضحًا أن الجنائية الدولية تتابع وتوثق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وجرائم الاحتلال.