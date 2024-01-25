المتحدث باسم «فتح»: القنابل والصواريخ التي تقتل الفلسطينيين في غزة أسلحة أمريكية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن القنابل والصواريخ التي قتلت الفلسطينيين في قطاع غزة أسلحة أمريكية، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف، قائلًا: «أمريكا هي أكثر من لديها الأدلة على قيام الاحتلال بمجازر وحرب إبادة جماعية، على اعتبار أن القنابل والصواريخ التي قتلت 26 فلسطينيا في قطاع غزة، غير من لا يعرف عددهم تحت الأنقاض هو سلاح أمريكي».

أبشع جرائم الإبادة الجماعية

وتابع: «السلاح الأمريكي هو من قتل هؤلاء الأطفال والنساء، ودمر جل قطاع غزة، ولم يبقى في قطاع غزة شيء إلا وتم تدميره، هذه المجازر حدثت على الهواء مباشرة، على مرأى ومسمع العالم، وأمريكا تقول لا يوجد أدلة، وأنا أقول إن الدليل الأهم هو أن هذا السلاح جاء من أمريكا، والصواريخ التي ألقيت على رؤوس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسيكون هذا دليل كافٍ للولايات المتحدة الأمريكية لتدرك أن ما حدث في قطاع غزة هو أبشع جرائم الإبادة الجماعية»