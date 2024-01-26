حلقة خاصة لبرنامج بـ«الخط العريض» على قناة الحياة من معرض الكتاب اليوم

تذيع قناة الحياة، حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة.

وفي الحلقة الجديدة من البرنامج الذي يذاع اليوم الجمعة الثامنة مساء، تحاور إيمان أبوطالب، كبار المفكرين والأدباء داخل المعرض.

شاهد على حرب أكتوبر

وتجري الإعلامية إيمان أبوطالب، حوار مع اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي في حوار خاص بمناسبة صدور كتابه السادس «شاهد على حرب أكتوبر»، ويتحدث خلال اللقاء، عن العديد من ذكرياته في معرض الكتاب، فضلا عن رؤيته للملفات الإقليمية، والأزمات التي تواجه الدولة داخليا وخارجيا.

كما تستضيف الإعلامية أيضا، طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة السياسة.

وتأتي الدورة الجديدة للمعرض، تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.