«اتجاهات النقد في الصحافة المصرية» كتاب جديد لرئيس تحرير جريدة الوفد

صدر حديثًا عن دار أكوان للنشر والترجمة والتوزيع، كتاب جديد للدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة «الوفد» بعنوان «اتجاهات النقد في الصحافة الأدبية المصرية».

ويعرض الكتاب في معرض الكتاب بجناح دار الجمهورية، ويتناول الكتاب دراسة بحثية عن النقد الأدبي في الصحافة المصرية خلال الفترة من 1952 إلى 1967، لأن هذه الفترة تحديدًا بأحداثها السياسية والاجتماعية مثلت حركة وعي متأجج للمصريين وأخذ مظهرين أحدهما فكري انعكس على الأدب والنقد والآخر سياسي اجتماعي.

الحركة الأدبية والنقدي

وكان لهذا الوعي أعظم الأثر على الحركة الأدبية والنقدية، وكانت الأقلام في الصحافة هي نافذة ذلك الأدب على العالم، وفتحت له ميادين كانت مغلقة أو مجهولة من قبل وغذته بموضوعات وقضايا جديدة ووهبته حياة ومرونة وقابلية للتعبير عن كثير من النواحي الفكرية والوجدانية في الأدب.

المعارك الأدبية

كتاب الدكتور وجدي زين الدين يضم بابين الأول تضمن ثلاثة فصول الأول بعنوان «النقد في الصحافة المصرية»، والثاثي هو «المعارك الأدبية والنقدية في تلك الفترة» والثالث «الصحافة الأدبية المصرية بين الإبداع والسلطة السياسية»، وتضمن الباب الثاني فصلين الأول هو «الصحافة الأدبية المتخصصة وعلاقتها بالحركة السياسية»، والثاني «الأحداث السياسية وانعكاساتها على النقد والأدب».

يذكر أن الدكتور وجدي زين الدين صدرت له عدة كتب منها «الاتجاه الاشتراكي في الإبداع والنقد في الصحافة المصرية»، و«صعود وسقوط دولة الإخوان» و«ثورة 1919 إرادة أمة وكفاح شعب» و«قصة كفاح الوفد»، ومن القصص القرآن وأصحاب النبي، وبين الأدب والصحافة، ومصطفى شردي من المهد إلى المجد بالاشتراك مع آخرين.