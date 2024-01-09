«برلمانية الوفد» تشيد بمشروع تعديل قانون حماية المستهلك في «الشيوخ»: يضبط الأسواق

أشاد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، موضحا أنها خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

قانون حماية المستهلك

وأكد في بيان صحفي أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات، والتي تتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك يحتاج إلى إعادة النظر في العديد من المواد وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع.

دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين

وطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس في السلع والأسعار، لأن غياب الرقابة يساهم في زيادة هذه الجرائم، وتفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة في هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجا.