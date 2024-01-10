رئيس برلمانية الوفد بـ«الشيوخ» يشيد بدور التحول الرقمي في التنمية السياحية

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية والمتحدث الرسمي لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتمتع بمقومات سياحية دون غيرها من الدول، وبناء عليه يجب الاهتمام بتنشيط القطاع السياحي، لتحقيق أعلى عائد من السياحة في ظل الظروف الراهنة.

مصادر فرص العمل

وأوضح «الهضيبي» في تصريح لـ«الوطن» أن قطاع السياحة لا يعد مصدرا للدخل أو العملة الأجنبية فقط، ولكنه من أهم مصادر فرص العمل والتي تتيح لشبابنا فرص مختلفة للعمل في مختلف مجالات القطاع، لافتا إلى أن العائد من السياحة يؤثر بشكل كبير في اقتصاد الدولة بشكل عام، وبالتالي يتحتم على الحكومة أن تولى قطاع السياحة اهتماما بشكل أكثر وأعمق وتقديم التيسرات المطلوبة وحل المشكلات التى تواجه القطاع.

المنتجات السياحية المصرية

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أنه يجب تعزيز الجهود وتكثيفها من أجل تحسين جودة المنتجات السياحية المصرية، والعمل على فتح أسواق جديدة بجانب تطوير الأسواق الحالية، وتطوير الأنشطة الخدمية المساعدة للقطاع السياحي كي نصل لمناخ جاذب للمستثمر والسائح، لافتا إلى أن التحول الرقمي له أهمية مؤثرة في قطاع السياحة لمواكبة التطورات العالمية.