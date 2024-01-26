وسيم السيسي: المصري القديم كان يعرف الوضوء ويصوم 30 يوما

قال الدكتور وسيم السيسي مفكر وعالم مصريات، إنّ المصري القديم كان يتوضأ قبل الصلاة، وكان يقول «نويت الوضوء»، إذ كان بيت الوضوء يسمى «بر دوا».

وتحدث وسيم السيسي، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، عن الأصول المصرية القديمة للديانات، أوضح: «كان المصريون القدماء يحتفلون بعيد ميلاد أوزوريس في 24 ديسمبر، حيث يحتفل المسيحيون بعيد الميلاد في اليوم ذاته».

وتابع المفكر وعالم المصريات: «سان مارك قال وجدت المسيحية في مصر، وكان من أسباب دخول المسيحية مصر هي أنها قريبة من المعتقدات المصرية القديمة، وأنا لا أرى أي تعارض مع الأديان، فالقرآن الكريم قال يخرون للأذقان سجدا، ولم يكن أحدا يسجد بذقنه إلا أجدادنا القدماء المصريون».

وواصل: «المصريون القدماء كانوا يصومون 30 يومًا ويستقبلون شهر الصيام مثلما نستقبله في الأيام الحالية، أما وحوي وحوي فقد كانت تعني عندهم أهلا أهلا، وإيوحا هي إياح حتب هي التي حررت مصر من الهكسوس».