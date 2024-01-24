وسيم السيسي يكشف لـ«الشاهد» سر اهتمامه بعلم المصريات

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إنه انضم إلى جمعية أصدقاء بريد الأهرام، وكتب عدة كتابات تحت عنوان «مصر التي لا تعرفونها».

معاهدة سلام قادش كانت مع مصر

وكشف «السيسي»، خلال حواره مع برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، «أول معاهدة سلام قادش كانت مع مصر، وأول من عرف البلهارسيا والدودة مصر، وأول من عرف الأنتيمون كعلاج للبلهارسيا مصر، وأول سلم موسيقي سباعي مصري».

وأضاف: «كتبت 30 مقالة وكأنني فتحت قلوب المصريين على حب مصر وأصبح العديد يكتب عن مصر».

مقالة أسبوعية عن المصريات

وتابع: «في أواخر التسعينات جريدة روز اليوسف طلبت مني مقالة أسبوعية عن المصريات، وقولت لهم أجيب مادة علمية منين، وقالوا هذا واجب قومي».

واستكمل: «ذهبت إلى المتحف المصري لقراءة المراجع واشتريت كمية هائلة، وقرأت كتاب رياضيات الهرم الأكبر ولخصته في مقالة، ثم كتبت في المصري اليوم إلى الآن».