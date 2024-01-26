لجنة المحامين الدوليين لملاحقة إسرائيل: قدمنا للعدل الدولية وثائق تدين الاحتلال

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن عبد المجيد المراغي، عضو لجنة المحامين الدوليين لملاحقة جرائم إسرائيل للقاهرة الإخبارية، قوله: «قدمنا لمحكمة العدل الدولية كل الأدلة والوثائق التي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».

وأكد أن فريق من الجنائية الدولية يجري تحقيقات بشأن الجـرائم الإسرائيلية في غزة.

وأشار إلى أن أهالي الشهداء الفلسطينيين وثقوا شهاداتهم بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.

واستكمل: «نتوقع صدور قرار من العدل الدولية غدا بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات».