رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لجنة المحامين الدوليين لملاحقة إسرائيل: قدمنا للعدل الدولية وثائق تدين الاحتلال

كتب:

أحمد العانوسي
01:06 ص | الجمعة 26 يناير 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن عبد المجيد المراغي، عضو لجنة المحامين الدوليين لملاحقة جرائم إسرائيل للقاهرة الإخبارية، قوله: «قدمنا لمحكمة العدل الدولية كل الأدلة والوثائق التي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».

وأكد أن فريق من الجنائية الدولية يجري تحقيقات بشأن الجـرائم الإسرائيلية في غزة.

وأشار إلى أن أهالي الشهداء الفلسطينيين وثقوا شهاداتهم بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.

واستكمل: «نتوقع صدور قرار من العدل الدولية غدا بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات».

اقرأ المزيد:

مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية بمقاطعة بيلجورود

هل يتدخل مجلس الأمن حال إدانة إسرائيل أمام «العدل الدولية»؟.. خبير قانون دولي يجيب

وزير الخارجية الفلسطيني أمام مجلس الأمن: يجب وقف العدوان على غزة

جوتيريش أمام مجلس الأمن: إسرائيل عرقت دخول المساعدات إلى غزة

وزير خارجية فلسطين أمام مجلس الأمن: نحلم بالحرية والكرامة في أرض أجدادنا
بقلم أحمد العانوسي