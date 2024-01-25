هل يتدخل مجلس الأمن حال إدانة إسرائيل أمام «العدل الدولية»؟.. خبير قانون دولي يجيب

كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عن السيناريوهات المتوقعة حال قبول دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وإصدارها لقرارات تشمل وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار وإلزام الاحتلال بتوصيل المساعدات الإنسانية وامتناعها عن فعل أي شيء من شأنه أن يلحق ضرارًا جسيمًا ذهنيًا أو جسديًا بالشعب الفلسطيني وامتناعها عن فعل كل ما من شأنه أن يؤدي لعيش الفلسطينيين حياة عسيرة غير طبيعية والذي يعتبر شكلا من أشكال الإبادة الجماعية.

قرار المحكمة ملزم لأطراف الدعوى فقط ولا دخل لمجلس الأمن في تنفيذه

وأوضح خبير القانون الدولي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه حال صدور هذا القرار سيكون قرارا ملزما لأطراف الدعوة، إسرائيل وجنوب أفريقيا وألمانيا، مشددًا على أن قرارات محكمة العدل الدولية لا دخل لها بجلسات مجلس الأمن، لافتًا إلى أن جلسات المحكمة قد تستمر لسنوات، نافيًا تدخل مجلس الأمن في تنفيذه، وأن القرار ملزم لأعضاء الدعوى فقط.

وتحدث سلامة عما سيحدث حال عدم التزام دولة الاحتلال بتنفيذ القرار حال ادانتها قائلًا «إذا كانت إسرائيل دولة ديموقراطية كما تدعي وتعيش في جزيرة ديموقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان في محيط لا ديموقراطي كما تزعم فعليها أن ترضخ لكل ما يصدر عن محكمة العدل الدولية»، مؤكدًا أن مبدأ إسرائيل منذ ميلادها سِفاحًا عام 1945 هو الرفض لكل قرارات الشرعية الدولية بل إهانة القانون الدولي ذاته ولذلك لن تكون المحكمة استثناء من النهج الإسرائيلي.