وزير خارجية فلسطين أمام مجلس الأمن: نحلم بالحرية والكرامة في أرض أجدادنا

قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، إن العدوان الإسرائيلي أسقط آلاف الضحايا الأبرياء، وأن عددا لا يحصى من الأرواح أُزهق، ولا يوجد مكان آمن في غزة من العدوان، ولا مكان آمن في مناطق «أونروا».

أضاف «المالكي» في جلسة لمجس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحرك نتنياهو سعيه السياسي، وإسرائيل تنكر وجود الفلسطينيين، ولا خيارات لدينا غير مواجهة الإبادة.

وتابع وزير خارجية فلسطين، بأننا اخترنا مسار السلام، وتحق لنا الحرية، وحلمنا هو الحرية والكرامة في أرض أجدادنا، وقد آن الأوان للدعوة لمؤتمر لتنفيذ القرارت الدولية.