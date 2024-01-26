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وسيم السيسي لـ«الشاهد»: ما يحدث بغزة أول مسمار في نعش إسرائيل

كتب:

أحمد العانوسي
02:22 ص | الجمعة 26 يناير 2024
برنامج الشاهد

برنامج الشاهد

قال الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، إن الدراسات تؤكد أن الإسرائيليين ليسوا من أصل الدولة الفلسطينية، وجاءوا إلى البلد وشكلوا جماعات مسلحة وبدأوا في محاربة العرب.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الواضح أن فلسطين كانت موجودة وإسرائيل لم تكن موجودة قبل إبراهيم فإذن هم ليسوا أصحاب الأرض.

بعض الناس يعتبر القضية الفلسطينية قضية دينية

وتابع، أن بعض الناس يعتبر القضية الفلسطينية قضية دينية وهذه خطية سياسية ويجب الابتعاد عن الدين لأنهم ناس يدافعون عن أرضهم وليس دينهم لأن إسرائيل انتزعت منهم أرضهم، مؤكدًا أنه رغم ما يحدث في غزة عندما ينظر إليه على المدى البعيد يرى أنه أول مسمار في نعش الدولة التي تسمي نفسها إسرائيل لأنه لأول مرة الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم بأنفسهم.

وأكد أن إسرائيل سعيدة بأنها أسقطت أكثر من 20 ألف شهيد و60 ألفًا من الجرحى، ولكنها خلقت مئات الأعداء على المدى البعيد فأي انتقام يكنه لك فيما بعد عائلات الضحايا.

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