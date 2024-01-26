«الأمم المتحدة»: نحث روسيا وأوكرانيا على استمرار تبادل الأسرى

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال جلسة مجلس الأمن، تأكيدها أنها تحث كلا من روسيا وأوكرانيا على استمرار عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

وأكد دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن نظام كييف قرر تخريب عملية تبادل الأسرى وهو نظام مستعد للتضحية بمواطنيه لتحقيق أهدافه.

وأشار «بوليانسكي» إلى أن، كل رعاة نظام كييف مسؤولون عن جرائمه وحذرنا سابقا من تسليح القرم وندعو مجلس الأمن لإدانة تصرفات أوكرانيا.

وأوضح أنه إذا ثبت أن الصواريخ التي أسقطت الطائرة مصدرها دول أخرى فيجب أن تحاسب تلك الدول.