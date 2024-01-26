مراسل «القاهرة الإخبارية» من كوت ديفوار: لاعبو المنتخب ينتظرون عودة صلاح

قال مراسل القاهرة الإخبارية، أحمد فاروق، من كوت ديفوار، إن تصريحات اللاعب محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لاقت اهتمامًا في معسكر المنتخب المصري، كما حازت على اهتمام الجمهور، موضحًا أنها كانت باللغة العامية في محاولة للوصول بشكل أبسط وأكبر إلى الجمهور.

وأضاف «فاروق» خلال مراسلته لبرنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع ينتظر عودة صلاح، وهناك ثقة كبيرة في استمرار مسيرة المنتخب المصري في البطولة، مشيرًا إلى أن هناك أملًا في التحاقه بالمنتخب في حالة تأهل المنتخب للدور نصف النهائي.

واستكمل: «وبالنسبة لحالة اللاعب إمام عاشور فإن حالته مطمئنة جدًا، بعد وضعه تحت الرعاية المركزة لمدة 24 ساعة نتيجة إصابته بإرتجاج في المخ، تحسنت حالته بشكل كبير، وتحول القلق الكبير الذي أصاب المعسكر إلى ارتياح كبير، واستقبله لاعبي المنتخب وسط أجواء مبهجة»

وتابع: «إمام عاشور لائق جسديًا ويستطيع المشاركة في المباريات، ولكن هناك بروتوكول للتعامل مع حالات ارتجاج المخ، فالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يشدد بشكل كبير جدًا على مثل هذه الحالات».