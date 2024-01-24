الاتحاد الغاني: الجماهير غاضبة من أداء المنتخب في «كان 2023»

فال بنجامين جراهام، مدير التسويق للاتحاد الغاني لكرة القدم، إن الشعب في بلاده والاتحاد غاضبين من أداء ونتائج الفريق في منافسات كأس الأمم الأفريقية «كان 2023»، مشددًا على أن مستوى المنتخبات الكبرى مثل الكاميرون كان مخيبا للآمال.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم مقدمة برنامج «كان 2023»، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «أداء المنتخبات الكبرى محبط للغاية، رغم أن كرة القدم تطورت كثيرا، والدول الصغيرة في كرة القدم فاجأت المنتخبات الكبيرة والمتقدمة في التصنيف».

وتابع: «الشعب الغاني بشكل عام ليس سعيدا على الإطلاق، أما ما حدث في مباراة موزمبيق أمس الأول في ختام مباريات المجموعة، فكان مثيرا للغاية، قدمنا أداءً رائعا في بداية المباراة، أما موزمبيق فقد بذلت جهدا كبيرا من أجل تطوير لعبها، للأسف سيطرنا على المباراة 80 دقيقة، ولكن أخذت منا زمام المبادرة وفوجئنا بهذا التعادل المميت».