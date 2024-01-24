محمود شوقي: لا توجد منتخبات كبيرة وصغيرة في «كان 2023»

قال الناقد الرياضي محمود شوقي، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية «كان 2023» تشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية، بالإضافة إلى الفرق ذات التاريخ الأقل، لكن مستواها تحسن للغاية: «نحن أمام بطولة عجيبة تؤكد أن الخارطة تتغير كل يوم بشكل يوم عنيف، وربما لم تشهد القارة السمراء هذا التغير عبر تاريخها في الكرة، ولا يوجد منتخب كبير وآخر صغير في البطولة».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسنت أكرم مقدمة برنامج «كان 2023»، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «البطولة غريبة، لكنها جميلة في ذات الوقت، فقد شهدت الكثير من المباريات الرائعة، السنغال فقط من كشرت عن أنيابها وأكدت أنها ترغب في الظفر بالبطولة الأفريقية للنسخة الثانية على التوالي».

وتابع: غينيا تقدم مستوى رائع أيضا، ولديها مواهب عظيمة في كل الخطوط، وهذا الأمر لم نتعود عليه مع هذا الفريق، غينيا بيساو أو غينيا الاستوائية، وأعتقد أن السنغال نجحت في تحقيق هدفها بالفوز بمباريات دور المجموعات من البطولة، أما المنتخبات الكبيرة، ففشلت في تقديم نفس المستوى.