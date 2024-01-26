طعام شعبي بـ20 جنيها يقي من أمراض القلب والسرطان.. «موجود في كل بيت»

الكثير من الأطعمة والمشروبات ينصح بتناولها لصحة القلب، خاصة المأكولات الشعبية التي تعد مصدر أساسيًا لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية، وهناك نوع شهير ينصح بتناوله وموجود في كل بيت ولا يتجاوز سعره 20 جنيها، وهو الباذنجان.

قال موقع «webmd» أن ذلك الطعام الشعبي يمكن تناولها بأكثر من طريقة، للاستفاده من فوائده، فيمكن تناوله كطبق رئيسي أو جانبي ويمكن معرفته في التقرير التالي

طعام شعبي ب20 جنيها يقي من أمراض القلب والسرطان

الباذنجان واحد من الأطعمة التي لا تخلو أي سفره منها، فيمكن تناوله مقليا أو مخلل وطرق أخرى كثيرة له، وقد يجهل البعض فوائده، فهو يحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يسهم بدوره في خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أما فيما يتعلق بالسرطان، فذلك يرجع لاحتواءه على حمض الكلوروجينيك، باعتباره مادة مضادة للأكسدة لا تساعد فقط في الوقاية من السرطان، إلا أنها مضادة للفيروسات والبكتيريا.

كما أن قشر الباذنجان، يحتوي على مادة ناسونين، الذي يصنف على كونه أحد مضادات الأكسدة، والتي تحافظ على أغشية الخلايا وتحميها.

ونصح محمد الحوفي، أستاذ التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«الوطن» بأن الخضروات ضرورية لإنزال الوزن بشكل عام، نظرا لقيمتها الغذائية العالية، وقلة السعرات الحرارية الموجودة بها، من بينها الباذنجان الذي يمكن الاعتماد عليه كوجبة أساسية بهذه الطريقة نصف كيلو من الباذنجان، حبة واحده من البصل، كزبرة وبقدونس إلى جانب التوابل، ويتم شوي الباذنجان داخل الفرن، ومن ثم تقطع البصلة ونضعها على كمية الباذنجان ويتم خلطها جيدا، ويمكن تناولها بالمعلقة دون الحاجة إلى استخدام العيش مطلقًا.