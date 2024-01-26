رابط تحميل خريطة معرض الكتاب.. اعرف أماكن دور النشر المشاركة

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، جمهوره اليوم الجمعة، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويصحب الدورة برنامجا ثقافيا متنوعا يستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وتقدم وزارة الثقافة العديد من التيسيرات على الزوار، من بينها توفير خطوط مواصلات من مختلف ميادين القاهرة والجيزة من وإلى أرض معرض الكتاب يوميا.

وتتيح الوزارة فرصة حجز تذاكر المعرض بطريقيتين، إما إلكترونيا عبر رابط الموقع الإلكتروني، أو من أمام شباك حجز التذاكر المجاور لبوابات الدخول بمقر المعرض، وحددت سعر التذكرة بـ5 جنيهات.

ويمكن تحميل رابط خريطة معرض الكتاب من هنا، لكي يتمكن الزائر من توفير وقته عند البحث عن دار نشر بعينها، أو من أجل التعرف على دور النشر المشاركة.

شهد اليوم الأول لافتتاح المعرض للجمهور أمس إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وبلغ عدد الزوار 207414، وحرصت خلاله الأسر على التوافد إليه من جميع المحافظات، وبكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور.