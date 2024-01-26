5 وصفات سحرية للتخلص من الملح الزائد في الطعام.. «مترميش الطبخة»

تتعرض السيدات لمواقف محرجة كثيرة أثناء إعداد الطعام، من بينها وضع الملح الزائد في الطعام عن طريق الخطأ، خاصة في أوقات العزومات وإعداد كميات كبيرة من الأكل، وهي مشكلة كبيرة تحتار بعض النساء في حلها ويمكن أن يترتب عليها التخلص من «الطبخة»، لعدم معرفتهن أن هناك وصفات سحرية للتخلص من الملح الزائد في الطعام.

5 وصفات سحرية للتخلص من الملح الزائد في الطعام

ووفق الشيف إنجي حرب، فهناك 5 وصفات سحرية للتخلص من الملح الزائد في الطعام، وهي كالتالي:

- استخدام السكر الأبيض

يعمل السكر الأبيض على التخلص من الملح الزائد في الطعام، حيث إن خواصه مضادة للملح، فإذا لاحظت أن كمية الملح زائدة في الطعام قومي بوضع كمية من السكر لإخفاء تأثير الملح وإصلاح الطعام مرة أخرى.

- البطاطس النيئة

من بين 5 وصفات سحرية للتخلص من الملح الزائد في الطعام هي استخدام البطاطس النيئة، قومي بتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات صغيرة وضيفيها إلى الأكل، حيث أنها تعمل على تقليل الملح الزائد

- البطاطا

قومي بتقطيع البطاطا لشرائح وضعي بعضا منها في الطبخ لامتصاص الملح الزائد وخاصة إذا كانت انواع الشوربة.

- الخل والزيت

يمكن إضافة القليل من الخل والزيت للأطعمة للتخلص من الملح الزائد وبخاصة الأطعمة المملحة كالرنجة والفسيخ وغيرهما، لكن احذري الإفراط في وضعه لعدم تغير طعم الأكل.

- مكعبات الجزر

تساعد مكعبات الجزر في التخلص من الملح الزائد بالطعام بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر، قشري الجزر وقطعيه إلى شرائح صغيرة وضعيه في الأكل ستلاحظين أنه سيعمل على امتصاص الملح الزائد من الطعام.

أضرار الإفراط في تناول الملح

الدكتور إسلام محمود، أخصائي الجهاز الهضمي، أكد لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأضرار حال الإفراط في تناول الملح وهي كالتالي:

- مشاكل في الكلى

يسبب الإفراط في تناول الملح في زيادة العبء على الكلى مما يؤدي إلى تكون حصوات الكلى، ويشكل خطرا على كفاءتها.

- ارتفاع ضغط الدم

الملح يسبب مشكلة ارتفاع ضغط الدم، ويعمل على إحداث ضررا في توزان المعادن في الجسم، ما يسبب أمراض القلب والسكتات والجلطات.

- أمراض القلب

زيادة تناول الملح يؤدي الى ارتفاع نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

- هشاشة العظام

زيادة الملح في الجسم يؤثر سلبا على كثافة العظم ونموه ما يعرضك للإصابة بهشاشة العظام.